مجلس الأهلي يتخذ 6 قرارات في اجتماعه الأخير

مجلس إدارة الأهلي يعتمد 6 قرارات هامة

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي إتخاذ عدد من القرارات الهامة خلال الاجتماع الذي عقده مساء أمس الأحد في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة.

وجاءت القرارات المعتمدة من جانب مجلس إدارة الأهلي قبل انعقاد الجمعية العمويمة المقرر لها أن تقام يومي 16 و17 من شهر مارس القادم.

وقام مجلس الأهلي بتشكيل المكتب التنفيذي له برئاسة كامل زاهر، أمين الصندوق، وعضوية كل من الدكتور مهند مجدي، ومروان هشام.

وقرر المجلس تكليف محمد جمال هليل، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة (رجال) بالنادي، خلال رحلتها إلى تونس؛ للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية المقرر لها من 17 إلى 28 مارس المقبل.

وكلف الأهلي، مهند مجدي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الأول للكرة الطائرة (سيدات) بالنادي، خلال مشاركته بالبطولة الإفريقية للأندية التي تقام في تونس خلال الفترة من 4 إلى 14 إبريل المقبل.

وكلف المجلس مروان هشام، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة اليد (رجال) بالنادي، خلال مشاركته في بطولة كأس السوبر الإفريقي، وبطولة كأس الكؤوس الإفريقية، في المغرب خلال الفترة من 11 إلى 23 إبريل المقبل.

كما وافق مجلس إدارة الاهلي على زيادة قدرها 10% لجميع رواتب العاملين بالنادي لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار.