لاعب الأهلي يعود لمنتخب الشباب أمام غينيا

أكرم توفيق يعود لمنتخب الشباب أمام غينيا

سيعود اللاعب أكرم توفيق لاعب خط وسط منتخب مصر للشباب والنادي الأهلي إلى تشكيل الفراعنة في مباراته المقبلة أمام غينيا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب شباب مصر مع نظيره الغيني مطلع شهر مارس القادم في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا.

وكان أكرم توفيق قد غاب عن المباراة الأولى لمصر في البطولة أمام مالي بسبب الإيقاف بعد تراكم البطاقات الصفراء عليه في المباريات الأخيرة.

وبات من المقرر أن يعود توفيق إلى قائمة منتخب مصر بصورة طبيعية خلال المباراة المقبلة بعد رفع الإيقاف عنه في ظل غيابه عن اللقاء الماضي.

وكان منتخب شباب مصر قد افتتح مبارياته في البطولة الأفريقية الجارية بالتعادل السلبي مع نظيره المالي مساء أمس الأحد في الجولة الأولى من المسابقة.