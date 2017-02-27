أخبار الأهلي اليوم.. ربيعة يتخلص من نحس الإصابات بذبح عجل

ربيعة يذبح عجلا لفك النحس

قام رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بإحضار عجل وذبحه في ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل مران الفريق اليوم الإثنين.

وغاب ربيعة عن مباريات الأهلي في الفترة الماضية، بسبب معاناته من الإصابة، إلا أن عاد منذ أيام وشارك في المران الجماعي وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات بدءا من مباراة الداخلية المقبلة في دور الـ16 بطولة كأس مصر والمقرر إقامتها بعد غد الأربعا.

ويسعى ربيعة للتخلص من سوء الحظ الذي طارده في الفترة الماضية وأبعده عن مباريات الفريق بعدما تكررت إصابته أكثر من مرة سواء في الركبة أو الأنكل أو وجه القدم.

الجدير بالذكر أن ربيعة لم يشارك في سوى في مباراتين مع الأهلي هذا الموسم عندما حل بديلا أمام المصري في الدوري ، وأمام الألومنيوم في كأس مصر.