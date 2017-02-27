أخبار الأهلي اليوم.. البدري: الإجهاد وراء منح السعيد راحة من التدريبات

البدري: السعيد حصل على راحة لشعوره بالإجهاد

أكد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه وافق على منح عبد الله السعيد راحة من تدريبات الفريق اليومين الماضيين بسبب شعور اللاعب بالإجهاد عقب مواجهة الفريق السابقة أمام وادي دجلة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف أحرزه عمرو جمال ، في إطار مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف البدري بأن اللاعب طلب الحصول على راحة من التدريبات عقب شعوره بالإجهاد مشيرا إلى أنه وافق على طلب اللاعب لالتقاط أنفاسه وحصوله على فترة نقاهة في ظل مشاركته المستمرة مع الفريق ومنتخب مصر في الفترة الأخيرة.

وأوضح البدري أن حصول السعيد على الراحة ستجعله يستعيد عافيته سريعا ويعود اللاعب أفضل وذلك استعدادا لخوض مواجهة بيدفيست الجنوب أفريقي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.