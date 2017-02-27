البدري يوضح حقيقة إحالة حجازي للتحقيق

البدري عن إحالة حجازي للتحقيق: كلام عار من الصحة

أوضح خسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا عن إحالة أحمد حجازي مدافع الفريق للتحقيق وذلك على خلفية إخفاءه لإصابته قبل مباراة وادي دجلة.

وغاب حجازي عن مباراة الأهلي السابقة أمام وادي دجلة في إطار مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز ، حيث شعر اللاعب بثقل في العضلة الخفية قبل المباراة.

وفي تصريحات صحفية نفى البدري أن يكون أن يكون هناك أي تفكير في إحالة اللاعب للتحقيق مشيرا إلى أن هذا الكلام عار تماما من الصحة وليس له أي أساس.

وأضاف المدير الفني للفريق بأنه كان على علم بإصابة حجازي وأنه هو من فضل إراحة اللاعب حتى لا تتفاقم الإصابة.