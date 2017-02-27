الأهلي يتمسك بإقامة مواجهة بيدفيست على ستاد السلام

شيرين شمس: متمسكون بإقامة مواجهة بيدفيست على ستاد السلام

أكد اللواء شيرين شمس الدين المدير التنفيذي بالنادي الأهلي أن إدارة النادي متسمكه بإقامة مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام بيدفيست الجنوب أفريقي على ستاد السلام.

ويواجه الأهلي بيدفيست الجنوب أفريقي في الحادي عشر من الشهر الجاري في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال شمس الدين أنه أجرى اتصالا بالعميد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة يؤكد فيها أن الأهلي متمسك بإقامة مواجهة بيدفيست على ستاد السلام.

وأضاف شمس بأنه أخطر اتحاد الكرة بإحضار الموافقات الأمنية في حالة نقل المباراة إلى ملعب أخر ، وتحمل الجبلاية هذه المسئولية.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق أنه يقترح إقامة مباريات الأهلي والزمالك الإفريقي على ستاد “الجيش” ببرج العرب بالإسكندرية في حالة خوضها بجمهور.