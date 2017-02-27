أخبار الزمالك اليوم.. تجاهل حلمي يدفع مهاجم الزمالك للتفكير في الرحيل

جعفر يفكر في الرحيل عن الزمالك

أبدى احمد جعفر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غضبه الشديد من تجاهل محمد حلمي المدير الفني للفريق الأبيض وعدم الاعتماد عليه في خط هجوم الفريق.

واستبعد محمد حلمي اللاعب من قائمة فريقه التي ستواجه حرس الحدود اليوم في كأس مصر.

ويخوض الزمالك مواجهة تبدو سهلة مساء اليوم أمام حرس الحدود في إطار مباريات دور ال16 من بطولة كأس مصر.

وأعرب جعفر غضبه من عدم الاستعانة به في مباريات الفريق الأحيرة في ظل اعتماد الجهاز الفني على ستانلي وباسم مرسي وحسام باولو.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أنه يفكر في الرحيل عن النادي نهاية الموسم الجاري للحصول على فرصة اللعب بشكل أفضل.