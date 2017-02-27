اخبار الزمالك

أخبار الزمالك اليوم.. تجاهل حلمي يدفع مهاجم الزمالك للتفكير في الرحيل

كتب علي نبوي
- 27 فبراير، 2017 12:34 م
20,244
الزمالك

جعفر يفكر في الرحيل عن الزمالك

أبدى احمد جعفر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غضبه الشديد من تجاهل محمد حلمي المدير الفني للفريق الأبيض وعدم الاعتماد عليه في خط هجوم الفريق.

واستبعد محمد حلمي اللاعب من قائمة فريقه التي ستواجه حرس الحدود اليوم في كأس مصر.

ويخوض الزمالك مواجهة تبدو سهلة مساء اليوم أمام حرس الحدود في إطار مباريات دور ال16 من بطولة كأس مصر.

وأعرب جعفر غضبه من عدم الاستعانة به في مباريات الفريق الأحيرة في ظل اعتماد الجهاز الفني على ستانلي وباسم مرسي وحسام باولو.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أنه يفكر في الرحيل عن النادي نهاية الموسم الجاري للحصول على فرصة اللعب بشكل أفضل.

شارك برأيك !!