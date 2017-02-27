حازم إمام: أتمنى انضمام هذا الثنائي الأهلاوي للزمالك

حازم إمام: أتمنى تواجد أحمد فتحي وعبد الله السعيد في الزمالك

كشف نجم الكرة المصرية السابق وعضو مجلس اتحاد الكرة الحالي حازم إمام عن أمنيته في تواجد ثنائي الأهلي عبد الله السعيد وأحمد فتحي في نادي الزمالك.

ويقدم فتحي والسعيد مستوى مميز مع الأهلي منذ فترة طويلة حيث يعد اللاعبان أحد الركائز الأساسية في تشكيل الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة حسام البدري.

وقال إماك في تصريحات تلفزيونية ببرنامج “حصاد الأسبوع” والذي يذاع عبر فضائية “دي إم سي” :”أتمنى تواجد أحمد فتحي وعبد الله السعيد داخل فريق الزمالك فهما لاعبان مميزان ويفيدان أي فريق”.

وأضاف أحمد فتحي لاعب يتسم بالشراسة والقوة كما أنه يجيد اللعب في أكثر من مكان ، بينما يتميز عبد الله السعيد بالربط بين خط الوسط والهجوم”.