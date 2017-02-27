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أخبار الأهلي اليوم.. البدري يوجه رسالة قاسية إلى نجم الأهلي

كتب علي نبوي
- 27 فبراير، 2017 11:00 ص
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صالح جمعةصالح جمعة

البدري يحذر صالح جمعة بالرحيل عن الأهلي

وجه حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة تهديد قوية إلى صالح جمعة صانع ألعاب الفريق بالرحيل عن النادي في الصيف المقبل في ظل عدم الانصياع لأوامر الجهاز الفني.

ويأتي تهديد البدري للاعب في ظل عدم قيامه بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وكثرة سهرة في الفترة الماضية بجانب ظهوره بمستوى مميز وأخر متواضع عند الدفع به في المباريات.

ولم يشارك صالح في المباراة السابقة للأهلي أمام المقاولون العرب والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدف نظيف ، حيث استبعده البدري من قائمة الفريق لهذه المباراة.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني أن البدري منح اللاعب فرصة أخيرة للانضباط والقتال من أجل حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق.

وأضاف المصدر بأن البدري اتخذ هذا القرار في ظل وجود أكثر من لاعب قادر على تعويضه في حالة رحيله أمثال عمرو بركات وأحمد حمودي.

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