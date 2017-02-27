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أخبار الأهلي اليوم.. البدري يستقر على الدفع بالشناوي في حراسة مرمى الأهلي أمام الداخلية

كتب علي نبوي
- 27 فبراير، 2017 10:30 ص
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الشناوي

الشناوي يحمي عرين الأهلي أمام الداخلية

استقر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الدفع بمحمد الشناوي في حراسة مرمى الفريق في المباراة المقبلة أمام الداخلية.

ويواجه الأهلي نظيره الداخلية الاربعاء المقبل في إطار مباريات دور ال16 من بطولة كأس مصر.

وفضل البدري الدفع بالشناوي في هذه المباراة لاكتساب حساسية المباريات في ظل مشاركة إكرامي لصفة أساسية مع الفريق طوال مباريات الدوري.

كما فضل البدري إراحة إكرامي من هذه المباراة لإشراك الشناوي ومنح فرصة المشاركة مع الفريق في ظل صعوبة مشاركته في الدوري بتواجد إكرامي.

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