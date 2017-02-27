اتحاد الكرة: مباريات الأهلي والزمالك وسموحة والمصري في أفريقيا بحضور الجماهير

الجبلاية تزف بشرى سارة للجماهير

زف الاتحاد المصري لكرة القدم بشرى سارة إلى جماهير الأندية الأربعة المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي “الكونفدرالية” بحضور جماهيرهم مبارياتهم التي ستقام في القاهرة.

ويخوض الأهلي والزمالك دور ال32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا بينما يشارك سموحة والمصري في دور ال32 من الكونفدارلية.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “كورة كل يوم” والذي يذاع عبر فضائية “النهار رياضة” قال ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية “‏الأربع أندية المشاركة في البطولات الأفريقية ستقام مبارياتهم بحضور جماهيري”.

وأضاف “‏الأهلي أختار ستاد السلام للمباريات الافريقية والأمن سيقرر في خلال ايام والزمالك اختار برج العرب ولا مشكلة في عدد الجماهير هناك”.