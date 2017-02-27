فيديو.. مرتضى منصور: الزمالك تلقى أكثر من عرض إماراتي وسعودي لضم محمود كهربا

مرتضى منصور: أندية إماراتية وسعودية ترغب في ضم كهربا

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تلقي النادي أكثر من عرض إماراتي وسعودي للتعاقد مع محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب الفريق الأبيض والمعار هذا الموسم إلى اتحاد جدة السعودي.

وظهر كهربا بشكل لافت هذا الموسم مع اتحاد جدة حيث نجح في إحراز 13 هدف في دوري جميل السعودي للمحترفين.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “أون سبورت” قال منصور “الزمالك تلقى أكثر من عرض خارجي للتعاقد مع كهربا والبعض يتعجب من المبلغ الذي سأوافق على رحيله”.

وأضاف “هناك أندية إماراتية وسعودية ترغب في التعاقد مع كهربا وسنحسم هذا الأمر عقب نهاية الموسم الحالي”.