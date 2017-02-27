أخبار ريال مدريد اليوم.. زيدان يعلق عقب فوز ريال مدريد الصعب أمام فياريال

زيدان: الفوز على فياريال في غاية الأهمية

علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عقب فوز فريقه الصعب أمام مضيفه فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.

وقال زيدان “‏كان من المهم لنا هو الحصول على الثلاث نقاط مهما كان الأمر ، واللاعبون نجحوا في تحقيق ذلك”.

وأضاف “‏كان يجب علينا التبديل حينما كانت النتيجه 2-0 , البدلاء قدموا مستوى رائع ، فياريال على أرضهم فريق قوي جداً”.

وتابع “‏البدلاء يصنعون الفارق ونحن نملك الكثير منهم ونعرف بأننا يجب أن نتحسن”.

وأتم حديثه “‏اللاعبين قالوا بأن هناك ركلة جزاء لكن من مكاني حقيقةً لم أرى ، الحكم حسبها وهذا كل شيء”.