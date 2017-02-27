التشكيل المتوقع للزمالك أمام حرس الحدود

ستانلي وباولو يقودان الزمالك أمام حرس الحدود

يخوض الزمالك اختبار سهلا مساء اليوم وذلك عندما يواجه ضيفه حرس الحدود في دور ال16 من بطولة كأس مصر في المباراة التي ستقام على ملعب “بترو سبورت”.

وكان محمد حلمي المدير الفني للفريق الأبيض قد أعلن قائمة فريقه أمس دون أن تشهد العديد من المفاجأت ، حيث من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمود جنش.

خط الدفاع : أسامة إبراهيم – إسلام جمال – شوقى السعيد – حسنى فتحى.

خط الوسط : طارق حامد – معروف يوسف – شيكابالا – — محمد إبراهيم.

خط الهجوم : ستانلى حسام باولو.