تقرير..حرب القطبين تشتعل على ثلاث صفقات في الصيف

ثلاث صفقات تشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

يستعد قطبي الكرة المصرية، ناديي الأهلي والزمالك لفتح خزائنهما من أجل صراع الصفقات الجديدة خلال فترة الإنتقالات الصيفة المقبلة .

وبدأت بوادر الصراع بين القطبين، الأهلي والزمالك على الصفقات الجديدة تظهر مبكراً من أجل الظفر بأفضل لاعبي الدوري الممتاز في نهاية الموسم .

“أخبار الأهلي” يرصد الصفقات الثلاثة التي ستشعل الصراع بين القطبين في الصيف وهم:

1 – عمرو مرعي

أشعل المهاجم عمرو مرعي نجم نادي إنبي الصراع بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك على ضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .

ويرغب حسام البدري مدرب النادي الأهلي في التعاقد مع عمرو مرعي لتعزيز خط الهجوم الأحمر بعد إصابة مروان محسن بقطع في الرباط الصليبي للركبة .

في حين، يسعى مرتضى منصور رئيس الزمالك في هزيمة المارد الأحمرفي سباق ضم عمرو مرعي وضمه لميت عقبة بعد تألقه مع الفريق البترولي هذا الموسم .

2 – أيمن أشرف

برز أيمن أشرف الظهيرالأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بشدة مع الفريق السكندري، مما لفت إليه أنظار القطبين الأهلي والزمالك لضمه .

ويسعى الأهلي لضم أيمن أشرف لتعزيز الجبهة اليسرى، خاصة في ظل احتمالية رحيل المدافع التونسي علي معلول نهاية الموسم الجاري .

في نفس الوقت، يرغب مسئولو الزمالك في التعاقد مع مدافع سموحة، خاصة في ظل النقص الشديد بالجبهة اليسرى بالفريق، وكثرة إصابات اللاعب علي فتحي .

3 – أحمد سامي

بات أحمد سامي مدافع نادي مصر المقاصة واحداً من أبرز لاعبي قلب الدفاع في الدوري المصري، حيث أشعل اللاعب الصراع بين الأهلي والزمالك على ضمه .

ويعد أحمد سامي أقوى المرشحين للانضمام للقلعة الحمراء في الموسم المقبل، حيث يرغب البدري في ضمه لتعويض كثرة اصابات قلبي الدفاع الأساسيين، أحمد حجازي ورامي ربيعة .

وفور اهتمام الأهلي، انضم الزمالك هو الأخر بقوة للصراع على مدافع المقاصة، فرغم التخمة العددية في الخط الخلفي للفارس الأبيض، إلا أن مسئولي الأبيض يسعون بكل بقوة للظفر بخدمات مدافع الفريق الفيومي المتألق .