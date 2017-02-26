بالفيديو – صاروخ ناينجولان يمنح التقدم لروما بثنائية أمام إنترميلان

سجل ناينجولان، لاعب روما الإيطالي هدف صاروخي لفريقه ليعلن عن تقدمه بهدفين مقابل لاشئ أمام إنتر ميلان.

سجل ناينجولان، لاعب روما الإيطالي هدف صاروخي لفريقه ليعلن عن تقدمه بهدفين مقابل لاشئ أمام إنتر ميلان.

سجل ناينجولان، لاعب روما الإيطالي هدف صاروخي لفريقه ليعلن عن تقدمه بهدفين مقابل لاشئ أمام إنتر ميلان.

وانتهى الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان وروما بهدف نظيف لصالح الأخير سجله نجم الوسط ناينجولان في الدقيقة 12 من زمن الشوط عن طريق تسديدة صاروخية سكنت الزاوية اليسرى لحارس ميلان.

وانتهى الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان وروما بهدف نظيف لصالح الأخير سجله نجم الوسط ناينجولان في الدقيقة 12 من زمن الشوط عن طريق تسديدة صاروخية سكنت الزاوية اليسرى لحارس ميلان.

وانتهى الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان وروما بهدف نظيف لصالح الأخير سجله نجم الوسط ناينجولان في الدقيقة 12 من زمن الشوط عن طريق تسديدة صاروخية سكنت الزاوية اليسرى لحارس ميلان.