بالفيديو – صاروخ ناينجولان يمنح التقدم لروما بثنائية أمام إنترميلان

سجل ناينجولان، لاعب روما الإيطالي هدف صاروخي لفريقه ليعلن عن تقدمه بهدفين مقابل لاشئ أمام إنتر ميلان.

ويلعب روما أمام إنتر ميلان ضمن منافسات الدوري الإيطالي على ملعب الأخير.

وانتهى الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان وروما بهدف نظيف لصالح الأخير سجله نجم الوسط ناينجولان في الدقيقة 12 من زمن الشوط عن طريق تسديدة صاروخية سكنت الزاوية اليسرى لحارس ميلان.

قبل أن يتقدم ناينجولان من جديد بعد أن منح محمد صلاح المساحة الكاملة للاعب ليسدد على يسار الحارس معلنًا عن الهدف الثاني.

