بالفيديو..البدري يحدد موعد مشاركة كوليبالي وعمرو بركات مع الأهلي

البدري يكشف موعد مشاركة كوليبالي وبركات

كشف حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد مشاركة الثنائي الجديد كوليبالي وعمرو بركات مع الفريق .

وأكد “البدري” في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير أن كوليبالي وعمرو بركات اندمجا بشكل كبير مع الفريق في الفترة الماضية .

وأوضح مدرب المارد الأحمر أن كوليبالي وعمرو بركات سيشاركان مع الفريق في المباريات المقبلة بنسبة كبيرة بعد تجهيزهما طوال الفترة الماضية .

البدري ينفي المفاوضات مع نجمي المقاصة ودجلة

ونفى البدري وجود أي مفاوضات مع هشام محمد لاعب مصر المقاصة وأحمد ناصر نجم وادي دجلة، مشدداً على أنها شائعات لا أساس لها من الصحة .