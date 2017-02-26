صافرة مغربية تدير موقعة الأهلي وبطل جنوب أفريقيا

الكاف يعلن حكام مباراة الأهلي وبيدفيست ويست

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة النادي الأهلي مع نظيره بيدفيست ويست بطل جنوب أفريقيا في دوري أبطال أفريقيا .

ويستضيف الأهلي نظيره بيدفيست في ذهاب دور الـ32 بدوري الأبطال الأفريقية على ملعب السلام يوم 11 مارس المقبل .

المغربي “رضوان” حكماً لمباراة الأهلي وبيدفيست الجنوب أفريقي

وكلف الكاف، طاقم تحكيم مغربي بقيادة الحكم الدولي جياد رضوان، ويعاونه كل من عتيق رضوان وعزجاو لاشين لمراقبة الخطوط، وحكم رابع تياجزى هشام، ويراقب المباراة تياجونيرا سلستين من روندا.

وكان الأهلي قد حقق فوزاً ثميناً على حساب وادي دجلة بهدف نظيف في الجولة العشرين ببطولة الدوري الممتاز .

جدير بالذكر أن مباراة العودة للاهلي أمام بطل جنوب أفريقيا ستقام يوم 18 مارس الجاري .