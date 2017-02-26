بالفيديو..ماذا قال عمرو أديب عن عدم حضور أبو تريكة جنازة والده ؟

أول تعليق من عمرو اديب على أزمة حضور أبو تريكة لدفن والده

علق الإعلامي الشهير عمرو أديب، على أزمة عدم حضور محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق لجنازة وفاة والده اليوم الأحد .

وأكد “أديب” في برنامجه “كل يوم” عبر فضائية أون إي أن أبو تريكة كان من حقه حضور جنازة وفاة والده دون أن يتعرض له أحد .

عمرو أديب: المبادئي والأخلاق تفرض حضور أبو تريكة لعزاء والده دون التعرض له

وأوضح الماجيكو أن المبادئ والأخلاق تفرض حضور أبو تريكة لأخذ العزاء في وفاة والده .

جدير بالذكر أن أبو تريكة تراجع عن العودة للقاهرة لحضور جنازة والده، خوفاً من القبض عليه في مطار القاهرة في ظل وجود أنباء عن أمر ضبطه وإحضاره من قبل النيابة العامة للتحقيق معه في تمويل جماعة الإخوان الإرهابية .