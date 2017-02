بالفيديو – مدافع إنتر ميلان يرتكب أغرب خطأ في الكالتشيو

ارتكب مدافع إنتر ميلان خطًأ ساذجًا خلال المباراة التي جمعت بين فريقه وروما ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان وروما بهدف نظيف لصالح الأخير سجله نجم الوسط ناينجولان في الدقيقة 12 من زمن الشوط عن طريق تسديدة صاروخية سكنت الزاوية اليسرى لحارس ميلان.

وشهدت الدقيقة 20 من المباراة ارتكاب لاعب إنتر ميلان لخطأ فادح بعد أن استلم الكرة بقدمه قبل أن يقوم برفعها لرأسه وتمريرها لحارس مرماه؛ مما استدعى لاحتساب ركلة حرة غير مباشرة من داخل منطقة الجزاء لصالح روما.

