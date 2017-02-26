بالفيديو – مدافع إنتر ميلان يرتكب أغرب خطأ في الكالتشيو

ارتكب مدافع إنتر ميلان خطًأ ساذجًا خلال المباراة التي جمعت بين فريقه وروما ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ارتكب مدافع إنتر ميلان خطًأ ساذجًا خلال المباراة التي جمعت بين فريقه وروما ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ارتكب مدافع إنتر ميلان خطًأ ساذجًا خلال المباراة التي جمعت بين فريقه وروما ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان وروما بهدف نظيف لصالح الأخير سجله نجم الوسط ناينجولان في الدقيقة 12 من زمن الشوط عن طريق تسديدة صاروخية سكنت الزاوية اليسرى لحارس ميلان.

وانتهى الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان وروما بهدف نظيف لصالح الأخير سجله نجم الوسط ناينجولان في الدقيقة 12 من زمن الشوط عن طريق تسديدة صاروخية سكنت الزاوية اليسرى لحارس ميلان.

وانتهى الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان وروما بهدف نظيف لصالح الأخير سجله نجم الوسط ناينجولان في الدقيقة 12 من زمن الشوط عن طريق تسديدة صاروخية سكنت الزاوية اليسرى لحارس ميلان.