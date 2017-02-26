بالفيديو..البدري يكشف حقيقة عرض غرناطة الإسباني لضم نيدفيد

البدري يوضح حقيقة وصول عرض معايشة من غرناطة لضم نيدفيد

كشف حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة وجود عرض إسباني لض كريم نيدفيد لاعب الفريق .

وكانت عدة انباء قد تحدثت عن وجود عرض معايشة من نادي غرناطة الإسباني لكريم نيدفيد لاعب خط وسط النادي الاهلي .

وأكد “البدري” في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير أنه لا توجد أي عروض رسمية تلقاها النادي الأهلي بخصوص كريم نيدفيد .

البدري: تريزيجيه يستحق الإنضمام لكبار أندية أوروبا

وعن مفاوضات انتقال تريزيجيه إلى ليفربول الإنجليزي قال:” تريزيجيه لاعب مميز ويقدم مستويات كبيرة ويستحق اللعب في أكبر أندية أوروبا .