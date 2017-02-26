الأهلي يكافئ محمد هاني بـ3 مليون جنيه سنوياً

الأهلي يدرس تعديل عقد محمد هاني

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر بمكافأة اللاعب محمد هاني على تألقه مع الفريق في الفترة الأخيرة بتعديل عقده الحالي .

وتفكر لجنة الكرة بالأهلي في عديل عقد محمد هاني مع الفريق ورفع الراتب السنوي الذي يحصل عليه ليتناسب على تألقه مع الفريق، كونه أصبح لاعباً أساسياً في خطة حسام البدري.

الأهلي يرفع الراتب السنوي لمحمد هاني

وينوي مسئولو الأحمر رفع الراتب السنوي للاعب إلى 3 مليون جنيه في الموسم، حيث أنه يحصل حالياً على راتب سنوي يقدر بـ800 ألف جنيه، وتيبقى في عقده ثلاث مواسم .

وكان محمد هاني قد تلقى مؤخراً عروض من عدة أندية سويسرية وبلجيكية من أجل ضمه في ظل بزوغ نجمه الأحمر .