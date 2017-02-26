ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وساوثامبتون

مانشستر يونايتد يحصد لقب كأس الرابطة الإنجليزية

حصد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزيبطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم اليوم على حساب نظيره فريق ساوثامبتون .

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على حساب نظيره ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة النهائية لبطولة كأس الرابطة الإنجليزي والذي أقيم على ملعب ويمبلي.

وأحرز ثلاثية الشياطين الحمر كل من، زلاتان إبراهيموفيتش “هدفين” ولينجارد في الدقائق 19 و38 و87في حين أحرز هدفي ساوثامبتون، مانولو جابياديني في الدقيقتين 46 و48.

مانشستر يونايتد يتوج بكأس الرابطة للمرة الخامسة في تاريخه

ونجح مانشستر يونايتد في حصد لقب كأس الرابطة الإنجليزية للمرة الخامسة في تاريخه.