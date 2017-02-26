ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة إنتر ميلان وروما

روما يحقق فوز ثمين على إنتر ميلان بثلاثية

حقق فريق روما الإيطالي فوزاً ثميناً على حساب نظيره إنتر ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف في قمة مباريات الجولة الـ26 ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم .

وأنهى فريق روما الشوط الأول من مباراته أمام إنتر ميلان بهدف نظيف أحرزه لاعبه ناينجولان في الدقيقة 12 .

روما يحسم قمة الإنتر بالكالتشيو

وفي الشوط الثاني، واصل روما سيطرته على المباراة، حتى نجح ناينجولان في إحراز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 56، قبل أن يدرك إيكاردي الهدف الأول للإنتر في الدقيقة 81، ثم أضاف بيروتي الهدف الثالث لروما في الدقيقة 85 من ضربة جزاء لينتهي اللقاء بفوز روما 3 – 1 .

وبتلك النتيجة، رفع روما رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد إنتر ميلان عند 48 نقطة في المركز السادس .