بث مباشر مشاهدة مباراة إنتر ميلان وروما اليوم الأحد 26 – 2 – 2017 بالدوري الإيطالي

بث مباشر مباراة إنتر ميلان وروما اليوم

يستضيف فريق إنتر ميلان الإيطالي، نظيره روما في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين بدوري الدرجة الأولى الإيطالي على ملعب جوسيبي مياتزا .

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.

بث مباشر مباراة إنتر ميلان وروما يوتيوب

ويدخل روما مباراة اليوم بشعار الفز وتحقيق النقاط الثلثا ومواصلة الإنتصارات التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة بالدوري وببطولة الدوري الأوروبي .

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ويخوض فريق العاصمة الإيطالية روما مباراة الليلة بمعنويات عالية بعد التأهل لدور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي على حساب فريق فياريال الإسباني .

وأوقعت القرعة فريق روما في مواجهة نارية مع أولمبيك ليون الفرنسي في دور الـ16 بالدوري الأوروب .

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وروما

ومن المقرر أن تنقل المباراة على قنوات بي إن سبورت بشكل حصري في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة .