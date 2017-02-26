ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة فياريال وريال مدريد

ريال مدريد يقلب تأخره بهدفين لفوز بثلاثية على فياريال

قلب فريق ريال مدريد الإسباني، تأخره بهدفين، لفوز بثلاثية على نظيره فياريال في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين ضمن منافسات الدوري الإسباني .

وسيطرت نتيجة التعادل السلبي على احداث الشوط الأول، حيث فشل كلا الفريقين في زيارة شباك الأخر طوال الـ45 دقيقة الأولى .

وفي الشوط الثاني، تقدم فياريال بهدفين عن طريق كل من تريجيروس وباكامبو في الدقيقتين 50 و 56 ، قبل أن يكشر الريال عن أنيابه ويخطف ثلاث أهداف متتالية عن طريق بيل ورونالدو موراتا في الدقائق 64 و 74 و 84 ، لينتهي اللقاء بفوز الريال 3 – 2 .

ريال مدريد يستعيد صدارة الليجا من برشلونة

وبتلك النتيجة، استعاد ريال مدريد صدارة الليجا من غريمه برشلونة برصيد 55 نقطة وله مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد فياريال عند 39 نقطة في المركز السادس .