بث مباشر مشاهدة مباراة فياريال وريال مدريد اليوم الأحد 26 – 2 – 2017 بالدوري الإسباني

بث مباشر مباراة فياريال وريال مدريد اليوم

يخوض فريق ريال مدريد اليوم الأحد مباراة نارية أمام نظيره فياريال ضمن منافسات الدوري الإسباني ” الليجا ” .

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ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.

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وسيحتضن ملعب لاسيراميكا معقل الغواصات الصفراء المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الممتاز.

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ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة للغاية من جانب الفريقين للفوز بالثلاث نقاط اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة فياريال وريال مدريد

ومن المقرر أن تنقل المباراة على قناة بي ان سبورت 3 المخصصة في نقل مباريات الدوري الإسباني والحاصلة على حقوق نقل مبارياته.