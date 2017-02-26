الكواليني يكشف سر تراجع أبو تريكة عن العودة لمصر بعد وفاة والده

محمد الكواليني: أبو تريكة تراجع عن العودة لمصر

كشف محمد الكواليني المعلق الرياضي الشهير سبب تراجع محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق عن العودة لمصر لتلقى واجب العزاء في وفاة والده .

وكان والد محمد أبو تريكة قد وافته المنية اليوم الأحد بعد صراع مع المصري .

وأكد “الكواليني” في عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أنه تم إقناع محمد أبو تريكة بعدم العودة لمصر .

الكواليني: أبو تريكة سيتوجه للسعودية لأداء العمرة لوالده

وأوضح المعلق الرياضي أن أبو تريكة سيتوجه للمملكة العربية السعودية وأداء عمرة لوالده بدلاً من العودة لمصر، خوفاً من القبض عليه في مطار القاهرة .