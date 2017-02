بالفيديو – الغندور ينقذ مرمى مصر من انفراد لمالي

نجح محمد عصام الغندور، حارس منتخب مصر للشباب، في انقاذ هدف محقق من لاعب مالي في الشوط الثاني من المباراة.

ويلعب منتخب مصر أمام منتخب مالي في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في مباراة بدأت بضغط من لاعبي المنتخب المصري لإفتكاك الكرة في منتصف ملعب الفريق المالي، مما أسفر عن أولى هجمات الفراعنة عن طريق تمريرة جيدة من ناصر ماهر إلا أن دانتي مدافع مالي أبعد الكرة.

ثم توالت محاولات المنتخب المصري عن طريق محاولة ثانية خطيرة من اللاعب أحمد بيكهام في الدقيقة 6 من زمن الشوط الأول إلا أنها سكنت الشباك من الخارج.

وبدأ المنتخب المالي في تبادل الهجمات مع المنتخب المصري مع الدقيقة 7 إلا أن أحمد فتوح أبعد الكرة إلى رمية تماس.

وفي الدقيقة 20، شهدت المباراة هجمة أخرى خطيرة للمنتخب المالي إلا أن الدفاع المصري أبعد الكرة إلى ركلة ركنية، قبل أن يتألق الغندور من جديد في الدقيقة 26 لتصويبة من اللاعب كويتا ليمنع الهدف الأول لمالي.

