عاجل.. أبو تريكة يتراجع عن العودة للقاهرة بعد وفاة والده

أبو تريكة لن يعود للقاهرة

فجر مصدر مقرب من النجم محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق مفاجأة من العيار الثقيل خلال الساعات الماضية.

وأكد المصدر أن أبو تريكة لن يصل القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية كما كان متوقعًا وما نشرته المواقع الإلكترونية.

وأضاف المصدر أن المقربين من اللاعب الدولي السابق والمحامي الخاص به نجحوا في إقناع أبو تريكة بعدم العودة إلى القاهرة خلال الساعات الحالية.

وأضاف المصدر أنه تم التعجيل بدفن والد محمد أبو تريكة سريعًا حتى لا يعود إلى القاهرة.

وخشي المقربين من اللاعب التحفظ عليه فور وصوله إلى القاهرة بسبب قضيته مع الإخوان المسلمين.

وشهدت الفترة الأخيرة إدراج اسم محمد أبو تريكة على قوائم الإرهابيين وخرج قرار بالتحقيق معه.

وأشار المصدر إلى ان أبو تريكة سيتوجه إلى الأراضي السعودية خلال الساعات الحالية من أجل عمل العمرة لوالده.