فيديو.. ملخص ونتيجة الشوط الأول من مباراة مصر ومالي في كأس الأمم الأفريقية للشباب

التعادل السلبي ينهي الشوط الأول من مواجهة مصر ومالي

حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مواجهة منتخب مصر أمام نظيره المالي في افتتاح مبارياته ببطولة أمم أفريقيا للشباب المقامة بزامبيا.

بداية المباراة كانت قوية من جانب المنتخب المصري حيث حاول أبناء معتمد جمال خطف هدف مبكر لكنهم أهدروا فرصتين محققتين عن طريق طاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد.

وعقب هاتين الفرصتين استحوذ منتخب مالي على مجريات المباراة تماما وكاد أن يحرز الهدف الأول لكن محمد عصام الغندور حارس مرمى الفراعنة تصدى بكل براعة لتصويبة قوية.

واصل منتخب مالي سيطرته وهجماته على مرمى الفراعنة وأهدر فرصتين حقيقيتن حيث مرت الكرة بجانب القائم للغندور لينتهي الشوط الأول بدون أهداف.