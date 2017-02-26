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فيديو.. ملخص لمسات رمضان صبحي مع ستوك سيتي أمام توتنهام

كتب علي نبوي
- 26 فبراير، 2017 5:40 م
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رم

رمضان يشارك في خسارة ستوك سيتي أمام توتنهام برباعية نظيفة

شارك المصري رمضان صبحي مع فريقه ستوك سيتي في مباراته اليوم أمام مضيفع توتنهام والتي انتهت بخسارة فريقه بأربعة أهداف نظيفة في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقدم رمضان مستوى جيد مع فريقه في هذه المباراة بالرغم من خسارته بأربعة أهداف نظيفة جاءت جميعها في الشوط الأول من المباراة حيث شارك طوال الـ90 دقيقة.

وشارك رمضان مع ستوك سيتي كأساسي للمباراة الثانية على التوالي حيث شارك في الجولة السابقة أمام كريستال بالاس.

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