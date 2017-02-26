تعرف على قائمة الزمالك المستدعاه لمواجهة حرس الحدود في كأس مصر

حلمي يعلن قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود

أعلن محمد حلمي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة فريقه التي استدعاها لمواجهة حرس الحدود غدا في دور ال16 من بطولة كأس مصر.

وضمت قائمة الزمالك كلا من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومحمود جنش.

خط الدفاع: أسامة إبراهيم وعلي جبر وإسلام جمال وحسني فتحي وشوقي السعيد.

خط الوسط: معروف يوسف وطارق حامد وإبراهيم صلاح وأيمن حفني وأحمد رفعت ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

خط الهجوم: باسم مرسي وحسام باولو وستانلي.

ويغيب عن الفريق كل من: محمد ناصف ومحمد مجدي وأحمد توفيق ومحمود دونجا للإصابة ومحمد مسعد وعلي فتحي ومايوكا لعدم الجاهزية وصلاح ريكو وأحمد جعفر ومحمود حمدي الونش لأسباب فنية.