أبو تريكة يعود للقاهرة في غضون ساعات لتشييع جنازة والده

أبو تريكة في القاهرة لحضور جنازة والده

يعود محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق إلى القاهرة في غضون ساعات قليلة قادما من العاصمة القطرية الدوخة وذلك لتشييع جثمان والده الذي توفي منذ قليل.

وتوقي والد لاعب الأهلي السابق منذ قليل عقب إصابته بأزمة قلبية حادة بالرغم من إجراءه لعملية جراحية في القلب خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر أن يحضر تريكة مراسم تشييع جنازة والده التي ستقام بعد صلاة العشاء بمدينة ناهيا بمحافظة الجيزة.

وكشف مصدر قضائي أن اللاعب السابق لمنتخب مصر سيخضع للتحقيق عقب وصوله للرد على التهم التي نسبت إليه بالانتماء والتمويل للجماعة الإرهابية.