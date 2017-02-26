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ملخص مباراة مصر ومالي اليوم الأحد 26-2-2017 في كأس أمم أفريقيا للشباب

كتب علي نبوي
- 26 فبراير، 2017 8:00 م
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منتخب

التعادل السلبي يحسم موقعة مصر ومالي

سقط المنتخب الوطني للشباب اليوم الأحد في فخ التعادل أمام نظيره مالي ضمن منافسات الجولة من المجموعة الأولى من بطولة أمم إفريقيا للشباب المقامة في غينيا.

وبدأتا المباراة بسيطرة متبادلة من المنتخبين على الكرة من أجل الفوز بالمباراة.

واستطاع المنتخب الوطني في تهديد مرمى منتخب مالي في أكثر من مناسبة إلا أن صلابة الدفاع وتألق حارس المرمى حرمت المنتخب من الفوز بالمباراة.

وبهذه النتيجة احتل المنتخب الوطني وصافة المجموعة بالتساوي مع مالي خلف زامبيا المتصدر بعد فوزه على غينيا في المباراة الافتتاحية.

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