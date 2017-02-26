ملخص مباراة مصر ومالي اليوم الأحد 26-2-2017 في كأس أمم أفريقيا للشباب

التعادل السلبي يحسم موقعة مصر ومالي

سقط المنتخب الوطني للشباب اليوم الأحد في فخ التعادل أمام نظيره مالي ضمن منافسات الجولة من المجموعة الأولى من بطولة أمم إفريقيا للشباب المقامة في غينيا.

وبدأتا المباراة بسيطرة متبادلة من المنتخبين على الكرة من أجل الفوز بالمباراة.

واستطاع المنتخب الوطني في تهديد مرمى منتخب مالي في أكثر من مناسبة إلا أن صلابة الدفاع وتألق حارس المرمى حرمت المنتخب من الفوز بالمباراة.

وبهذه النتيجة احتل المنتخب الوطني وصافة المجموعة بالتساوي مع مالي خلف زامبيا المتصدر بعد فوزه على غينيا في المباراة الافتتاحية.