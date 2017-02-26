التشكيل الرسمي لقمة أتلتيكو مدريد وبرشلونة

ثلاثي الرعب يقود هجوم برشلونة

أعلن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل مضيفه أتلتيكو مدريد في قمة مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.

حراسة المرمى : تير شتييجن

خط الدفاع : روبيرتو – أومتيتي – بيكيه – ماثيو

خط الوسط : بوسكيتس – رافينها – إنييستا

خط الهجوم : ميسي – سواريز – نيمار.

جاميرو وجريزمان في هجوم أتلتيكو مدريد

كما أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد تشكيل فريقه لهذه المباراة الذي جاء كالتالي :

حراسة المرمى : أوبلاك

خط الدفاع : فيليبي لويس – جودين – سافيتش – فيرساليكو

خط الوسط : جابي – كوكي – ساؤل – كاراسكو –

خط الهجوم : جريزمان – جاميرو.