أخبارالأهلي اليوم.. البدري يضع عينه على مدافع دجلة للتعاقد معه

البدري يفكر في التعاقد مع محمد أنور مدافع وادي دجلة

يضع حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عينه على محمد أنور مدافع وداي دجلة تميهدا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب البدري في تدعيم خط دفاع الأهلي بقلب دفاع قوي في ظل حاجة الفريق لترميم دفاعة للموسم المقبل.

وظهر اللاعب بمستوى مميز مع فريقه الدجولاي منذ اعتماد أحمد حسام “ميدو” المدير الفني للفريق بدلا من أحمد العش.

ومن المنتظر أن يفاوض الأهلي نظيره دجلة للحصول على خدمات المدافع الذي يقدم مستويات رائعة مع فريقه هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن هناك أكثر من مدافع يرغب الأهلي في التعاقد معه أبرزهم محمود علاء وأحمد دويدار وأحمد سامي.