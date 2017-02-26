رمضان صبحي أساسيا في تشكيل ستوك سيتي أمام توتنهام

رمضان صبحي يقود ستوك سيتي أمام توتنهام

أعلن الإنجليزي مارك هيوز المدير الفني لستوك سيتي تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل مضيفه توتنهام في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليج”.

وشهد تشكيل ستوك تواجد المصري رمضان صبحي ، حيث دفع به هيوز في التشكيل الأساسي للمباراة الثانية على التوالي بعدما ظهر بشكل مميز في المباراة السابقة أمام كريستال بالاس.

وسيخوض ستوك سيتي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : جرانت

خط الدفاع : باردسلي – شوا كورس – إندي – بيترز

خط الوسط : ويلان – أدام – أرناتوفيتش – جو ألين – رمضان صبحي

خط الهجوم : بيتر كراوتش.