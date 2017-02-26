ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد وينقض على صدارة الليجا مؤقتا

حسم برشلونة مواجهة القمة لصالحة أمام مضيفه أتلتيكو مدريد وتغلب عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب “فيسنتي كالديرون” في قمة مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليجا”.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع التعادل السلبي بدون أهداف حيث فشل كلا الفريقان في استغلال الفرص التي أتيحت لهما طوال الـ45 دقيقة الأولى.

وفي الشوط الثاني نجح برشلونة في أخذ الأسبقية عن طريق رافينها في الدقيقة 64 ، وأدرك دييجو جودين التعادل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 70 ، وفي الدقيقة 87 تمكن ليونيل ميسي من إحراز الهدف الثاني والفوز لبرشلونة ليحصد الفريق الكتالوني فوزا ثمينا.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة لينقض على صدارة الترتيب مؤقتا ، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 45 نقطة في المركز الرابع.