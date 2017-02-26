بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم الأحد 26-2-2017 في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم الأحد

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء المعمورة المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة اليوم 26-2-217.

ويحضتن ملعب “فيسنتي كالديرون” بالعاصمة الإسبانية مدريد مواجهة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في قمة مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم “الليجا”.

بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في تمام الخامسة و15 دقيقة بتوقيت القاهرة – السادسة و15 دقيقة بتوقيت السعودية.

ويدخل برشلونة هذا اللقاء في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة ، بينما يدخل أتلتيكو مدريد هذا اللقاء محتلا المركز الرابع برصيد 45 نقطة.

ويسعى أبناء المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم والتمسك بأم المنافسة على اللقب وتقليص الفارق مع برشلونة وإشبيلية ومن فوقهم ريال مدريد.

برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر

ويدرك أبناء العاصمة المدريدية أن مباراة اليوم هي فرصة حقيقة لاستعادة أتلتيكو بريقه هذا الموسم في ظل انخفاض مستوى الفريق في بعض المباريات التي خسر فيها العديد من النقاط.

ويدخل أتلتيكو مدريد هذا اللقاء منتشيا بفوزه الكبير خارج ملعبه على بايرن ليفركوزن خارج ملعبه في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا حيث يأمل جمهور الفريق في استغلال هذه الحالة المعنوية العالية في المباراة.

يوتيوب يلا شوت مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم 26-2-2017

بينما يتطلع برشلونة للانقضاض على الصدارة ولو مؤقتا وذلك في حالة تحقيقه الفوز وانتظار نتيجة المباراة الثانية التي ستجمع بين فياريال وريال مدريد مساء اليوم.

وستكون مباراة اليوم فرصة قوية للمدرب الإسباني لويس إنريكي لتصحيح مساره في ظل الهجوم الشرس عليه في الأيام الأخيرة عقب نتائج الفريق المتذبذة على المستوى المحلي والأوروبي.

ومن الموقع أن يدقع إنريكي بكامل قوته في هذا اللقاء لحصد الثلاث نقاط ، واستغلال تسقوط ريال مدريد في الجولة الماضية أمام فالنسيا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

تنقل قنوات بين سبورتس مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في تمام الخامسة و15 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة – السادسة و15 دقيقة مساء بتوقيت السعودية.

