كوبر يستقر على ضم 7 لاعبين جدد لمعسكر منتخب مصر المقبل

الشيخ ومرعي وجمعة أبرز المرشحين للانضمام لمنتخب مصر

استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر على ضم 7 عناصر جدد لمعسكر الفراعنة المقبل والذي سيبدء في شهر مارس وذلك في إطار التحضير لتصفيات أمم أفريقيا 2019.

ويواجه منتخب مصر نظيره التونسي في شهر يونيو المقبل في افتتاح مشواره بتصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019 في المباراة التي ستقام في تونس.

واستقر الأرجنتيني على ضم كلا من أحمد الشيخ لاعب الأهلي والمعار للمقاصة وأحمد جمعة وأحمد “كابوريا” لاعبا المصري ومحمد عوادحارس مرمى الإسماعيلي وعمرو مرعي مهاجم إنبي وسام مرسي لاعب ويجان.

وقرر كوبر منح الفرصة لهؤلاء اللاعبين لضمهم إلى معسكر المنتخب المقبل الذي من المقرر أن يخوض فيه مواجهة ودية لم يحدد طرفها حتى الأن.

ويأتي اختيار كوبر لهذه العناصر لقناعته التامة بهم بعدما لفتوا الأنظار إليهم في مسابقة الدوري الممتاز.