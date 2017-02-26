ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة توتنهام وستوك سيتي في الدوري الإنجليزي

ستوك سيتي يسقط برباعية نظيفة أمام توتنهام بمشاركة رمضان صبحي

تلقى ستوك سيتي هزيمة ثقيلة أمام مضيفه توتنهام بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب “وايت هارت لين” في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

لم يمهل أصحاب الأرض الضيوف سوى 14 دقيقة حتى تمكن هاري كين من إحراز الهدف الأول لتوتنهام ، وعاد نفس اللاعب وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 32 ، وعزز نفس اللاعب من تقدم توتنهام محرزا الهدف الثالث له “الهاتريك” ولفريقه في الدقيقة 37 وأحرز ديلي ألي الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 46 لينتهي الشوط الأول بتقدم توتنهام بأربعة أهداف دون مقابل.

ولم يشهد الشوط الثاني أي أهداف من جانب كلا الفريقان لتنتهي المباراة بفوز توتنهام برباعية نظيفة.

وشهدت المباراة مشاركة المصري رمضان صبحي مع فريقه ستوك سيتي طوال الـ90 دقيقة لكنه لم ينجح مع زملائه في إنقاذ فريقه من الخسارة الثقية.

وبهذا الفوز رفع توتنهام رصيده إلى 53 ليقفز للمركز الثاني مؤقتا ، بينما تجمد رصيد ستوك سيتي عند 32 نقطة في المركز العاشر.