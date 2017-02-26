بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام وستوك سيتي اليوم الأحد 26-2-2017 في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة توتنهام وستوك سيتي اليوم

يخوض ستوك سيتي مواجهة صعبة وذلك عندما يحل ضيفا على توتنهام في المباراة التي ستقام اليوم 26-2-2017 في الدوري الإنجليزي.

ويحتضن ملعب “وايت هارت لين” مواجهة توتنهام وستوك سيتي في إطار مباريات الجولة السادس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليج”.

بث مباشرة مبارة توتنهام وستوك سيتي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة توتنهام وستوك سيتي في تمام الثالثة و30 دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة – الرابعة والنصف عصرا بتوقيت السعودية.

ويدخل توتنهام هذه المباراة محتلا المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 50 نقطة ،بينما يدخل ستوك سيتي هذه المباراة وفي حوزته 32 نقطة في المركز العاشر.

توتنهام وستوك سيتي بث مباشر

ويدرك أبناء المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتشينو أن أي تعثر في مباراة اليوم سيقلل من حظوظه في المنافسة على لقب البريميرليج في ظل النتائج الرائعة التي يقدمها تشيلسي وابتعاده في صدارة الترتيب.

ويخوض توتنهام هذا اللقاء بمعنويات منخفضة بعدما ودع بطولة الدوري الأوروبي من دور الـ32 على يد جينت البلجيكي ، حيث سيسعى الفريق اللندني لتصحيح المسار والعودة للطريق الصحيح.

بث مباشرة يلا شوت مباراة توتنهام وستوك سيتي اليوم 26-2-2017

أما أبناء المدرب الإنجليزي مارك هيوز فيأملون في تحقيق نتيجة إيجابية واستغلال الدفعة المعنوية الكبيرة من الفوز في الجولة السابقة أمام كريستال بالاس بهدف نظيف وذلك للتقدم خطوة أخرى على سلم الترتيب.

ويعول المدرب الإنجليزي في تشكيله على المصري رمضان صبحي الذي قدم أوراق اعتماده في المباراة السابقة بجانب النمساوي أرناتوفيتش والإنجليزي المخضرم بيتر كراوتش.

الفنوات الناقلة لمباراة توتنهام وستوك سيتي

تنقل مباراة توتنهام وستوك سيتي على قناة بين سبورتس في تمام الثالثة و30 دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة – الرابعة والنصف عصرا بتوقيت السعودية.

