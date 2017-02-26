سليمان: سعيد بمستوى إكرامي ونتطلع لتحقيق جميع الألقاب هذا الموسم

سليمان: إكرامي ظهر بمستوى مميز هذا الموسم

أعرب طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدك بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بالمستوى المميز الذي وصل إليه شريف إكرامي حارس الفريق الأحمر.

وظهر إكرامي بمستوى رائع مع الأهلي هذا الموسم حيث شارك في جميع مباريات الفريق في مسابقة الدوري هذا الموسم باستثناء مواجهة واحدة فقط ونجح في الحفاظ على مرماه في 18 مباراة دون استقبال أي هدف.

وفي تصريحات صحفية قال سليمان “سعيد جدا للمستوى الذي ظهر عليه شريف هذا الموسم حيث نجح في تقديم أداء متميز مما جعله يعلتي كافة التقييمات”.

وأضاف “إكرامي حقق أرقاما خاصة هذا الموسم ، حيث نجح في الحفاظ على شباكة نظيفة في 18 مباراة خلال 21 مباراة شارك فيها مع الفريق”.

وأتم حديثه “الحميع داخل الفريق يضع تركيزه من أجل الفوز بلقب الدوري ، ثم الكأس ودوري أبطال أفريقيا”.