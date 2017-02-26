احمد رفعت يوضح حقيقة اعتراضه على حلمي

رفعت: لم اعترض على حلمي وسأعقد جلسة معه

أكد اللاعب أحمد رفعت جناح نادي الزمالك على نيته عقد جلسة مع محمد حلمي المدير الفني لفريقه خلال الأيام المقبلة.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن وجود شكوى من جانب رفعت لأحد أعضاء الجهاز الفني للزمالك بسبب عدم تواجده في قائمة المباراة الأخيرة أمام النصر للتعدين.

وشدد رفعت على أنه لم يبد اي اعتراض على الأمر، مشدداً على احترامه لوجهة نظر الجهاز الفني للزمالك بقيادة محمد حلمي.

وأضاف رفعت أنه يضع تركيزه حالياً بالكامل في تدريبات فريقه من أجل الاستعداد للمواجهات المقبلة سواء في الدوري المصري أو كاس مصر.

ومن المقرر أن يعقد رفعت جلسة مع حلمي لتوضيح الأمر خلال الساعات المقبلة، وقبل حلول موعد اللقاء القادم للزمالك امام حرس الحدود.

وسيلتقي الزمالك مع حرس الحدود مساء غداً الأثنين في إطار مباريات دور الـ16 من كأس مصر، حيث سيتم إعلان قائمة الفريق للمباراة مساء اليوم.