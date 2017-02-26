أخبار الأهلي اليوم.. البدري يتحدث عن مواجهة بيدفيست في دوري أبطال أفريقيا

البدري: سنواجه منافسا شرسا

تحدث حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة فريقه أمام بيدفيست الجنوب أفريقي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهي مع ضيفه بيدفيست الجنوب أفريقيي في الحادي عشر من شهر مارس المقبل في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا على أن تقام مباريات الإياب في الثامن عشر من الشهر ذاته.

وشدد البدري على صعوبة مواجهة الفريق الجنوب أفريقي مشيرا إلى أنه واحدا من أفضل الفرق في جنوب أفريقي ويلعب كرة مميزة.

وأضاف البدري بأنه سيواجه منافسا شرسا مثل بقية الأندية في جنوب أفريقيا مشيرا إلى أنه سيسعى لمتابعة الفريق من خلال شرائط الفيديو التي حصل عليها للوقوف على كل كبيرة وصغيرة فيه.

وأتم البدري حديثه بأن فرق جنوب أفريقيا دائما ما تؤدي كرة حديثة وقوية خاصة على أرضها فضلا عن أن المنافس يحتل مرتبة متقدمة في جدول الدوري هذا الموسم وضم عناصر مميزة للغاية ويمتازون بالسرعات والقدرة الهجومية.