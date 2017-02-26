مؤمن زكريا: احترافي حالياً أصبح صعباً

مؤمن زكريا: اعلم دوري مع الأهلي جيداً

أكد مؤمن زكريا جناح النادي الأهلي على صعوبة خوضه لتجربة الاحتراف خلال الفترة الحالية، مؤكداً على تركيزه مع القلعة الحمراء.

وأوضح زكريا بأنه يعلم دوره جيداً مع الأهلي على الرغم من تواجده على مقاعد البدلاء في عدد من المباريات الأخيرة في الدوري المصري.

واضاف جناح الاهلي بأنه يرغب في قيادة الأهلي للفوز ببطولتي الدوري والكأس في مصر، بالإضافة إلى دوري أبطال افريقيا.

وشدد مؤمن زكريا على أنه أغلق ملف الاحتراف في الفترة الحالية، مؤكداً على أنه يرغب في وضع تركيزه الكامل على المباريات المقبلة للفريق الأحمر.

وكان مؤمن زكريا قد تلقى عدد من العروض الاحترافية في الدوريات الخليجية خلال الفترة الماضية، إلا أنه تم رفضها من جانب إدارة الأهلي.