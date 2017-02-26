أخبار الأهلي اليوم.. ماذا قال البدري عقب وصوله للمباراة رقم 100 كمدير فني للأهلي؟

البدري: أسعى دائما للتتويج بالألقاب لأجل النادي وجماهيره

أبدى حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه سعيد للغاية بوصوله للمباراة رقم 100 له في مشواره التدريبي للفريق الأحمر.

وفي تصريجات صحفية أكد البدري أنه سعيد بالوصول لهذا الرقم مشيرا إلى أنه كمدرب يشعر بالفخر لتولي تدريب الأهلي النادي الذي تربى فيه وأنه سعيد بالتواجد على رأس القيادة الفنية له.

وأضاف البدري بأنه لا يسعى إلى مجد شخصي مع الفريق ،لكنه يهدف إلى حصد البطولات من أجل القلعة الحمراء وللجماهير العريقة.

وأوضح البدري بأم ما يهمه هو قيادة الفريق للتتويج بالألقاب وأنه يتمنى أن يحقق ذلك من أجل الجماهير العاشقة للنادي ولكيانه.