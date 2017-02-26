أخبار الأهلي اليوم.. الأهلي يذاكر بيدفيست بالفيديو

الأهلي يحصل على 5 شرائط لمباريات بيدفيست

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن الجهاز الفني للفريق حصل على 5 أشرطة فيديو لمباريات فريق بيدفيست الجنوب أفريقي من أجل التحضير له قبل المواجهة بين الفريقان.

ويواجه الأهلي بيدفيست الجنوب أفريقي في الحادي عشر من الشهر الجاري في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان بيدفيست قد تأهل للدور الـ32 بعدما نجح في تخطي عقبة سانت لويزان بثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموعة مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ64 من البطولة.

وأشار عبد الحفيظ بأن الجهاز الفني حصل على 3 أشرطة لبيدفيست في الدوري المحلي بجنوب أفريقيا ومباراتي الذهاب والإياب في الدور السابق من البطولة.

وأوضح عبد الحفيظ بأن الجهاز الفني يعكف على مشاهدة هذه الشرائط للوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق الجنوب أفريقي قبل المواجهة المرتقبة معه في الحادي عشر من الشهر المقبل.