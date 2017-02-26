فايز يكشف.. حقيقة العروض المقدمة لهيكتور كوبر

فايز: نهدف للتأهل لكأس العالم.. وكوبر لن يرحل

كشف محمود فايز مساعد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر حقيقة الأنباء التي ترددت عن وجود عروض لمدرب الفراعنة في الفترة الحالية.

وكانت تقارير إعلامية قد انتشرت في الساعات الماضية متحدثةً عن وجود عروض من منتخب غانا وعدة أندية كجالاتا سراي التركي من أجل التعاقد مع كوبر.

وشدد فايز على أن كوبر دائماً ما يتلقى عروضاً من أندية ومنتخبات في الفترة الماضية، كان من بينها عرضاً من هال سيتي الإنجليزي خلال الشهور الماضية.

وأضاف مساعد كوبر بأن المدير الفني الأرجنتيني يرفض كافة العروض التي تصله قبل مناقشتها، في ظل ارتباطه بتعاقد مع المنتخب المصري.

أوضح فايز بأن كوبر يريد قيادة منتخب مصر نحو التأهل إلى كأس العالم، في ظل الموقف الجيد للفراعنة في التصفيات المؤهلة للمونديال حالياً.

ويتربع منتخب مصر على صدارة مجموعته في تصفيات كأس العالم بعدما حصد ست نقاط من مبارتين، أمام إوغندا بأربع نقاط، وغانا بنقطة واحدة، ثم الكونغو بدون رصيد.